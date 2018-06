Abdeslam spreekt voor het eerst voor rechter en rechtvaardigt aanslagen Parijs

Salah Abdeslam spreekt maar zelden als hij ondervraagd wordt door de rechter. Het was donderdag al de zevende keer dat hij voor de rechter verscheen, en voor het eerst deed hij verklaringen waarin hij de aanslagen rechtvaardigt.

Hij bevestigde eerst dat hij geen advocaat wenst, maar 'vertrouwen heeft in Allah', en startte daarna een tirade waarin hij de aanslagen rechtvaardigt. Hij haalde onder meer uit naar president Emmanuel Macron, 'van wie de dorst voor macht en roem ertoe aanzetten om het bloed van moslims te doen vloeien'. 'Het zal niet meer veilig zijn op ons grondgebied zolang dat blijft duren', zei hij.

Vervolgens richtte hij zich tot de slachtoffers. 'We vallen jullie niet aan omdat jullie varkensvlees eten, wijn drinken of naar muziek luisteren, maar de moslims verdedigen zich tegen zij die hen aanvallen'. Hij drukte geen spijt of medeleven uit, aldus RTL. 'Zet jullie woede opzij, en denk even na. Jullie lijden enkel maar onder de fouten van jullie leiders', zei Abdeslam.

Alvorens zich weer in stilte te hullen, haalde Abdeslam opnieuw Allah aan. Daarop las de rechter de twintig bladzijden met vragen voor, waarna Abdeslam weer naar zijn cel werd gebracht.