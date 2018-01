Aardbeving voor Alaska was een van de zwaarste ooit in VS

Volgens officiële data konden mogelijke vloedgolven ten vroegste een uur geleden de kust van Kodiak in de staat Alaska bereiken. Tot hiertoe werden nog geen golven opgemerkt, maar de inwoners krijgen niettemin de raad om de evacuatiecentra voorlopig niet te verlaten. Eerder hadden meetboeien in de Golf van Alaska na de krachtige aardbeving nog vloedgolven tot 10 meter gemeten.

De aardbeving deed zich voor om 00.31 uur plaatselijke tijd (10.31 uur Belgische tijd) op een diepte van 10 kilometer en 280 kilometer ten zuidoosten van de stad Kodiak, aldus de USGS.

Er werd onmiddellijk een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor het grootste deel van de zuidkust van Alaska, de eilandengroep Aleoeten en de Canadese provincie Brits-Columbia. Het tsunami-alarm voor de Amerikaanse staat Hawaii werd inmiddels opgeheven.

Daarnaast is volgens de autoriteiten ook aan de hele Pacifische kust van de Verenigde Staten, van de Mexicaanse grens tot aan de grens met Canada, waakzaamheid geboden. In de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington waarschuwden meldingen voor 'mogelijke gevaarlijke vloedgolven' in de komende uren.

Volgens Sky News werden in het verleden in de VS nog maar vier aardbevingen geregistreerd met een grotere kracht. Alle vier de aardbevingen resulteerden toen in een tsunami.

Eventuele vloedgolven die door de beving zouden zijn veroorzaakt, doen er in dat geval enkele uren over om de Amerikaanse en Canadese kust te bereiken.