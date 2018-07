Aardbeving schrikt Indonesisch eiland Lombok op

Het epicentrum bevond zich, volgens het Geofysisch Instituut van de VS (USGS), in de buurt van het dorp Lelongken in het noorden van het eiland, op ongeveer 7,5 kilometer diepte.

Zeker drie mensen lieten bij de aardbeving het leven, zeggen officiële bronnen. 'Het was een zeer sterke aardbeving', zei gouverneur Zainul Majdi.

Over mogelijke schade of andere gevolgen van de aardbeving is er momenteel geen nieuws. Van tsunamigevaar is geen sprake. Lombok ligt ten oosten van het toeristische eiland Bali.