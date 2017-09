Aardbeving Mexico: zeker vijftien doden, tsunamialarm afgekondigd

Onder hen een baby in de staat Tabasco, omdat een beademingstoestel niet meer werkte na een stroomuitval. Een ander kind kwam om toen een muur instortte, zei gouverneur Arturo Nunez.

Ook de president van buurland Guatemala meldt dat in zijn land zeker een dode viel.

Krachtig

Het Amerikaanse geologische instituut USGS schaalde de kracht van de aardbeving in op een magnitude van 8. De Mexicaanse seismologische dienst paste dat later aan naar een magnitude van 8,4. Volgens president Enrique Peña Nieto gaat het om de zwaarste beving opgemeten in de regio sinds 1932.

Nieto kondigde spoedmaatregelen aan. Ook komt het nationale noodgevallencomité samen.

De president zei op de zender Foro TV dat ongeveer 50 miljoen mensen in Mexico de aardbeving hadden gevoeld, onder meer in de hoofdstad Mexico-stad en de staten Puebla, Veracruz en Guerrero. Nog volgens Nieto waren er ook 42 naschokken. Hij waarschuwde dat naschokken met een magnitude van 7 mogelijk zijn. Ongeveer 1,5 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit.

Volgens een update van het USGS gebeurde de aardbeving op een diepte van zowat 70 kilometer en op 87 kilometer ten zuidwesten van Pijijiapan voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van Mexico, omstreeks 6.49 uur Belgische tijd.

Tsunamialarm

Het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingssysteem waarschuwde voor de mogelijke dreiging van een tsunami. Gevaarlijke golven zijn mogelijk voor de kust van Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador. Het hoofd van de civiele bescherming, Luis Felipe Puente, waarschuwde de inwoners aan de kust in de deelstaten Oaxaca en Chiapas voor golven tot 4,20 meter hoog.

Op 19 september 1985 kwamen duizenden mensen om na twee zware aardbevingen, die grote delen van de hoofdstad verwoestten.