Aanval Ouagadougou: Frankrijk lanceert moordonderzoek naar 'terreuraanval'

Franse procureurs hebben maandag een moordonderzoek geopend naar de aanval op een restaurant in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Dat heeft het parket van Parijs maandag meegedeeld. Bij de aanval kwamen achttien mensen om het leven, onder wie ook een Fransman. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van Belgische slachtoffers.

Frankrijk opent een onderzoek naar moord met terroristische inslag, zo deelde het parket mee. Het land opent wel vaker zo'n onderzoek wanneer een van zijn burgers bij een terreuraanval in het buitenland om het leven komt. Het parket gaf verder geen details over de identiteit van het Franse slachtoffer.

De aanval op het restaurant Aziz-Istanbul wordt toegeschreven aan jihadisten, maar werd nog niet opgeëist. Er kwamen volgens de laatste officiële gegevens minstens achttien mensen - onder wie de aanvallers - om het leven en tientallen mensen raakten gewond.

Verschillende nationaliteiten

Minister van Communicatie Remis Dandjinou zegt dat mensen van 'verschillende nationaliteiten, Burkinezen en buitenlanders' om het leven kwamen. Naast een Fransman, behoort ook een Turk tot de slachtoffers. Er is op dit moment geen aanwijzing dat er ook Belgen zijn omgekomen, zo blijkt uit een mededeling van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De Belgische ambassade in Ouagadougou heeft wel naar alle Belgen ter plaatse een boodschap gestuurd met de vraag om thuis te blijven of naar huis te gaan. H

#BurkinaFaso #Ouagadougou onze ambassade heeft aan de Belgen ter plaatse een bericht gestuurd om thuis te blijven of om naar huis te gaan -- didier reynders (@dreynders) August 14, 2017

Café-restaurant Aziz-Istanbul ligt 200 meter van café Cappuccino waar in januari 2016 nog 30 mensen het leven lieten na een terreuraanslag.

Die aanval werd later opgeëist door al-Qaida in de Maghreb (Aqmi).