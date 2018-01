Aanval op Inter-Continental Hotel in Kaboel aan de gang

Of er slachtoffers gevallen zijn, is niet duidelijk. Volgens de bron is de aanval nog steeds bezig. Het plaatselijke nieuwsagentschap ToloNews zegt dat sommige gasten gedood zijn en andere gegijzeld worden. Het beroept zich daarvoor op een politiebron.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken staken de aanvallers eerst de keuken van het hotel in brand, waarna ze zich op de vierde en de vijfde verdieping verschansten. Hetzelfde hotel was in 2011 al eens het toneel van een aanslag, die opgeëist werd door de taliban. Daarbij viel een twintigtal doden. De nieuwe aanval werd nog niet opgeëist.