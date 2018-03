Aanval met oorlogsgif zet relaties tussen het Westen en Rusland verder op scherp

Ze zijn het tegenwoordig vaker oneens dan eens met elkaar. Maar vorige week sprongen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk elkaar snel bij in hun veroordeling van een aanval met zenuwgif op een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter in het Zuid-Engelse stadje Salisbury. Ze wezen Moskou met de vinger. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson gaf Vladimir Poetin zelfs persoonlijk de schuld van het voorval. Het tekent de toenemende wrevel in het Westen over de manie...