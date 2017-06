Aanval in Manilla 'was mislukte overval': minstens 36 doden

De feiten vonden plaats in het Resorts World Manila, nabij de internationale luchthaven van de Filipijnse hoofdstad (zie kaart onderaan). Een gewapende man opende er in de vroege uren van vrijdagochtend (lokale tijd) het vuur en stichtte brand.

Volgens het onderzoek werden de meeste doden het slachtoffer van verstikking. Aanvankelijk was er enkel sprake van gewonden. De lichamen van de dodelijke slachtoffers werden pas enkele uren na de aanval aangetroffen op de tweede en derde verdieping.

Ook de dader van de aanval kwam om nadat hij zichzelf in brand stak.

Klopjacht

Volgens de nieuwste informatie was de schutter het casino kort na middernacht binnengekomen en schoot hij op televisieschermen, waarop er paniek uitbrak. Hij stak ook speeltafels in brand en vulde een rugzak met casinochips ter waarde van 113 miljoen Filipijnse pesos (ongeveer twee miljoen euro).

Daarop vluchtte hij naar de hotelsectie van het complex, waar hij de rugzak achterliet en een hotelkamer in trok en kennelijk zichzelf in brand stak. Intussen was er een klopjacht op de man aan de gang, die eindigde rond 7 uur toen zijn lichaam werd aangetroffen.

Mislukte overval

Volgens het Filipijnse presidentschap ging het niet om een terroristische aanslag, wat de politie eerder ook al aankondigde, hoewel er volgens nieuwszender BBC een opeising door Islamitische Staat was. 'De situatie in Manilla is op geen enkele manier gelinkt aan terrorisme', klinkt het.

De politie meldde eerder dat ze ervan uitging dat het om een mislukte overval op het casino ging, aangezien de dader casinochips had gestolen. Politiechef Oscar Albayalde verklaarde ook nog dat de dader waarschijnlijk een buitenlander was en wellicht mentale problemen had. 'Hij lijkt Kaukasisch, hij spreekt Engels, hij is groot en blank, dus het is waarschijnlijk een buitenlander'. Zijn identiteit is nog niet bekend.