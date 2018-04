Aantal websites met kinderporno met bijna 40 procent gestegen

'We hebben in het voorbije jaar meer dan 80.000 webpagina's en posts met foto's en of video's van kindermisbruik geïdentificeerd en weggehaald. Dat is het grootste aantal sinds onze oprichting', zegt Susie Hargreaves, de ceo van IWF. 'Maar ook het aantal signalementen van online kindermisbruik is groter dan ooit.'

Een toenemend aantal beelden met kindermisbruik verschijnt op sites die hun "host" hebben in Europa, terwijl dat vroeger meer vanuit Noord-Amerika gebeurde. Die trend was al ingezet in 2016, maar is nog versterkt in 2017, leert het rapport. Niet minder dan 36 pct van de beelden komt uit Nederland en 18 pct uit de VS, 15 pct uit Canada, 10 pct uit Frankrjk, 8 pct uit Rusland.

Dark web

Het rapport signaleert ook een toename van beelden en video's met kindermisbruik in zogenaamde "hidden services" in het dark web, een geheim deel van het internet waarbij de host niet op de normale manier te traceren is.

Maar niet alleen de criminelen worden inventiever, ook de jagers slagen er in om nieuwe technieken aan te wenden in het opsporen van de makers van kinderpornovideo's. Dat gebeurt met de "Image Hash List" die toelaat de digitale vingerafdruk te maken van deze beelden om zo de makers ervan op te sporen via weerkerende kenmerken. Het archief van IWF telt al bijna 300.000 beelden met een digitale vingerafdruk.