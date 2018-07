Aantal misbruikmeldingen bij VN neemt toe

Bij de nieuwe meldingen, die nog niet allemaal geverifieerd zijn, ging het in 43 gevallen om VN-medewerkers en in 24 gevallen om personeel van partnerorganisaties waar de VN mee samenwerken. In 3 gevallen ging het om internationale strijdkrachten die geen directe relatie met de VN hebben, maar wel een mandaat van de VN-Veiligheidsraad.

Oude meldingen

De VN publiceren sinds vorig jaar elk kwartaal cijfers over misbruik. Die openheid is onderdeel van een strategie van secretaris-generaal António Guterres om het probleem aan te pakken.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging het om 54 meldingen, in het laatste kwartaal van 2017 om 40 meldingen.

Niet alle incidenten van het afgelopen kwartaal vonden ook in die periode plaats. In 27 gevallen ging het om incidenten uit 2018. De rest dateert uit 2017, 2016, 2015 en 2014. Van zeventien gevallen is de datum onbekend.

Openbare database

De VN houden een openbare database bij met misbruikmeldingen, de Conduct and Discipline Database.

Bij eerdere publicaties van de cijfers wees VN-woordvoerder Stephane Dujarric erop dat er wereldwijd meer dan 95.000 burgers en 90.000 militairen actief zijn voor de VN en dat de meldingen niet representatief zijn voor het overgrote deel van hen, dat zich naar eer een geweten inzet