Aantal migranten op Middellandse Zee met twee derde afgenomen in 2016

Volgens de schattingen van Frontex kwamen in 2016 182.500 mensen aan in Griekenland, voornamelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen. Dat is 80 procent minder dan het jaar voordien. De voornaamste verklaring voor die evolutie is het akkoord dat de Europese Unie heeft afgesloten met Turkije over het terugsturen van vluchtelingen, dat in maart van kracht werd. Maar ook de verstrengde controles in de Balkanlanden spelen mee.

Het aantal migranten dat de oversteek naar Italië maakte, nam dan weer met een vijfde toe tot 181.000, meteen een record. Daar kwamen vooral Nigerianen, Eritreeërs, Guineeërs, Ivorianen en Gambianen aan.

Uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) blijkt vrijdag voorts dat in 2016 wereldwijd minstens 7.495 migranten en vluchtelingen om het leven zijn gekomen terwijl ze op weg waren naar een ander land. Het overgrote deel van hen (5.079) kwam om tijdens de oversteek in de Middellandse Zee. Het gaat daarbij om voorlopige cijfers, benadrukt de IOM, omdat berichten over nog 300 extra doden nog worden gecontroleerd. Toch ligt het aantal voor 2016 nu al duidelijk hoger dan die voor 2015 en 2014. In beide jaren lag het aantal doden rond de 6.000.