Aantal migranten die aankomen in Italië sterk teruggevallen tijdens zomermaanden

Het aantal migranten dat is aangekomen in Italië is afgelopen maand sterk teruggevallen, zo blijkt uit cijfer van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Van begin juli tot 25 augustus kwamen er 2.932 migranten aan. In dezelfde periode vorige jaar waren dat nog 21.294 migranten.

De daling is volgens de Libische kustwacht te danken aan de meer intensieve controles op de Middellandse Zee. Daarnaast werd het aantal particuliere reddingsboten teruggedrongen, waardoor er minder boten richting Europa proberen te varen, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Volgens experts komt de daling er door een nieuwe gewapende groepering in Libië die mensensmokkelaars verhindert om koers te zetten naar Italië.

Of de dalende trend zal aanhouden, is onduidelijk, zegt een woordvoerster van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dit jaar hebben al meer dan 98.000 vluchtelingen de vaak gevaarlijke overtocht naar Italië gemaakt.