Aantal kinderen dat thuis blijft van school daalt niet

"Investeringen gericht op meer scholen en meer onderwijzers om de bevolkingsgroei bij te houden, zijn niet voldoende", zei Jo Bourne, hoofd Onderwijs bij Unicef, gisteren bij de presentatie van de cijfers. "Met die benadering bereiken we de meest kwetsbare kinderen niet. Regeringen en de internationale gemeenschap moeten hun investeringen richten op het aanpakken van de oorzaken waarom kinderen niet naar school gaan."

Oorlog

Kinderen die wonen in de armste landen ter wereld en in oorlogsgebieden, gaan het vaakst niet naar school. Van de 123 miljoen kinderen wereldwijd die school missen, woont 40 procent in de minst ontwikkelde landen en 20 procent in oorlogsgebieden.

De oorlogen in Irak en Syrië hebben ertoe geleid dat 3,4 miljoen kinderen die normaal naar school zouden gaan, dit nu niet konden. Dat heeft eraan bijgedragen dat het aantal kinderen in het Midden-Oosten dat niet naar school gaat, momenteel weer op het niveau van 2017 ligt (16 miljoen).

Ethiopië en Niger

In Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië, waar sprake is van ernstige armoede, een snel groeiende bevolking en terugkerende noodsituaties, wonen de meeste kinderen die niet naar school gaan. Het gaat om ongeveer 75 procent van het wereldwijde aantal.

Ethiopië en Niger, die behoren tot de armste landen, laten echter vooruitgang zien. Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, steeg daar in de afgelopen tien jaar met respectievelijk meer dan 15 procent en ongeveer 19 procent.

Investering in de toekomst

Gebrek aan geld is een belangrijke oorzaak van het ontbreken van onderwijs voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Gemiddeld gaat minder dan 2,7 procent van de wereldwijde humanitaire hulp direct naar onderwijs.

"Onderwijs helpt kinderen die in noodsituaties belanden op korte termijn, maar het is ook een belangrijke investering in de toekomstige ontwikkeling van samenlevingen", zegt Bourne.