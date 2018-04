Aantal executies en doodstraffen wereldwijd gedaald in 2017

Amnesty International registreerde minstens 993 executies in 23 landen in 2017, 4 procent minder dan in 2016 en 39 procent minder dan in 2015. Toen telde de organisatie 1.634 executies, het hoogste aantal sinds 1989. In 2017 werden ten minste 2.591 doodvonnissen in 53 landen geregistreerd, aanzienlijk minder dan het recordaantal van 3.117 doodvonnissen in 2016.

In de cijfers zijn de duizenden doodstraffen en executies in China niet opgenomen. Die blijven een staatsgeheim.

Afgeschaft

Vooral in Afrika ten zuiden van Sahara werden grote vorderingen gemaakt in de strijd voor de afschaffing van de doodstraf. Guinee werd de twintigste staat die de doodstraf afgeschaft heeft, terwijl Kenia moord niet langer automatisch met de doodstraf bestraft. Ook Burkina Faso en Tsjaad zetten stappen naar de afschaffing van de doodstraf met nieuwe wetten of wetsvoorstellen. Gambia tekende een internationaal verdrag waardoor het zich ertoe verbindt geen executies uit te voeren en verder te gaan op de weg naar afschaffing van de doodstraf.

En deze positieve trend is ook wereldwijd te zien, aldus Amnesty. Ook Mongolië maakte in 2017 komaf met de doodstraf voor alle misdaden, en landen die overtuigde voorstanders zijn van de doodstraf zetten belangrijke stappen om het aantal terdoodveroordelingen terug te dringen.

Eind 2017 hadden in totaal 106 landen de doodstraf volledig geschrapt uit hun wetgeving. Met de landen die de doodstraf nog in hun wetgeving hebben staan maar die al meer dan tien jaar niet meer uitvoeren erbij geteld, stijgt dat aantal tot 142. Slechts 23 landen bleven doodstraffen uitvoeren - hetzelfde aantal als in 2016.

Drugs

Toch blijven er alarmerende trends bestaan. Zo werden in vijftien landen nog doodstraffen uitgesproken of executies uitgevoerd voor drugsgerelateerde misdrijven. Dat betekent een schending van het internationaal recht.