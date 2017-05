Aantal doden door cholera in Jemen stijgt snel

De epidemie brak in oktober vorig jaar uit. Het land heeft, door de burgeroorlog die in 2014 begon, grote tekorten aan proper drinkwater. In de hoofdstad Sanaa, die grotendeels in handen is van de Houthi-rebellen, werd op 15 mei de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal choleragevallen.

Cholera veroorzaakt zware diarree en braken, en is vooral erg gevaarlijk voor kinderen, oudere mensen en zieken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd dat zonder dringende noodmaatregelen in de komende zes maanden een kwart miljoen mensen besmet kunnen worden door de gevaarlijke darminfectie.

In het land woedt al sinds 2014 een hevige strijd tussen de sjiitische Houthi-rebellen en het leger van president Abd Rabbo Mansour Hadi, die de steun krijgt van een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Sinds maart 2015 lieten al meer dan 8.000 mensen het leven en vielen er ook 44.500 gewonden. Ongeveer 19 miljoen Jemenieten riskeren in hongersnood te verzeilen.