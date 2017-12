De storm veroorzaakt sinds vrijdag aardverschuivingen en zware overstromingen. Zaterdag bereikte de storm de westelijke provincie Palawan. Tembin geselt de streek met windstoten tot 145 kilometer per uur.

Het meest getroffen is de provincie Lanao del Norte, waar 127 doden vielen en 69 mensen worden vermist. In de provincie Zamboanga del Norte kwamen 47 mensen om. De andere slachtoffers vielen in Bukidnon, Misamis Occidental en Iligan City.