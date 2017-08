Aantal dodelijke slachtoffers van extremistisch geweld neemt af

Uit het rapport blijkt dat er tussen januari en juni van dit jaar 10.352 doden zijn gevallen ten gevolge van extreem geweld dat werd veroorzaakt door niet-statelijke actoren zoals extremistisceh groepering. Dat zijn er twintig procent minder dan de 13.025 dodelijke slachtoffers die tussen decemeber en juli in 2016 vielen.

Hoewel het aantal doden weliswaar stevig daalde, bleef het aantal pogingen tot extremistisch geweld ongeveer op dezelfde hoogte. In totaal vonden er in de eerste zes maanden van dit jaar 13.068 extrimistische aanvallen plaats, een daling van een procent ten opzichte van de 13.204 aanvallen die het half jaar daarvoor gebeurden.

De daling is volgens het rapport vooral te wijten aan het feit dat Islamitische Staat het afgelopen half jaar heel wat terrein heeft moeten inleveren in Syrië en Irak. Daardoor kon het haar grootschalige en gewelddadige aanpak op minder mensen uitoefenen.

Hoewel het aantal doden in beide landen afnam, groeide het aantal aanslagen door Islamitische Staat wereldwijd met 38 procent tot een totaal van 2.962 in de eerste helft van 2017. De aanslagen bleken wel minder succesvol, aangezien het aantal dodelijke slachtoffers van hun aanslagen met zeventien procent afnam.

De slagkracht van Islamitische Staat mag dan wel aan het dalen zijn, in Syrië neemt het geweld van Hayat Tahrir al-Sham verder toe. Dat is een groepering die gelieerd is aan het al-Nusra Front, dat op zijn beurt weer banden heeft met al-Qaeda. De aanvallen van de jihadistische groepering nam toe met achttien procent, terwijl het aantal doden ten gevolge van hun gewelddadige acties met honderdveertig procent toenam.

De Turkse PKK, dat ook in de Europese Unie en de Verenigde Staten staat geregistreerd als een terroristische organisatie, is in vergelijking met het laatste half jaar van 2016 een stuk minder actief. Niet alleen daalde het aantal aanslagen met zeventwintig procent, het aantal doden ten gevolge van hun extremistisch geweld daalde met negenenzestig procent.

In Groot-Brittannië vertwintigvoudigde het aantal slachtoffers van extremistisch geweld. Ook het aantal aanslagen nam toe met zevendertig procent. Dat is voornamelijk te wijten aan de reeks aanslagen in de straten van Londen en tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester.