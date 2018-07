Aantal Britten met nationaliteit van ander EU-land sterk gestegen na de brexit

BBC heeft voor het onderzoek de cijfers van zeventien EU-landen gekregen. Uit die gegevens blijkt een duidelijke stijging van het aantal Britten dat de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie verkreeg. In 2015 ging het nog om 1.800 Britten, in 2016 al om 5.025 en vorig jaar om 12.994. Dat komt neer op een verzevenvoudiging op twee jaar tijd.

De trendbreuk werd volgens BBC ingezet bij het referendum over de brexit, in juni 2016. Heel wat Britten willen ook na de brexit een beroep kunnen blijven doen op hun rechten als EU-burger, zo luidt de redenering. Meer dan de helft van de Britten (7.493) die een andere nationaliteit verkregen, kozen voor Duitsland, zo blijkt nog uit de cijfers. Daarna volgen Frankrijk (1.518) en België (1.381). In de meeste gevallen werd ook de Britse nationaliteit behouden.