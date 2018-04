Aanstaande Amerikaanse buitenlandminister zou met Kim Jong-un gesproken hebben

Mike Pompeo zou volgens de Washington Post tijdens het Paasweekend naar Noord-Korea zijn gereisd om met Kim Jong-un te praten. De krant beroept zich daarbij op anonieme bronnen. De ontmoetingtussen Pompeo en Jong-un zou het belangrijkste overleg tussen de VS en Noord-Korea sinds 2000 zijn, toen toenmalig minister van buitenlandse zaken Madeleine Albright een ontmoeting had met Kim Jong-il.

Vijf locaties

Donald Trump sprak in zijn luxeresort Mar-a-Lago in Florida, waar hij de Japanse premier Shinzo Abe ontving. Hij noemde 'vijf locaties' waar de historische ontmoeting mogelijk zou plaatsvinden 'begin juni of eerder, als alles goed gaat'.

Naar aanleiding van de voorbereidingen die aan de gang zijn, gaf Trump blijk van optimisme. 'Ze respecteren ons. Wij respecteren hen. Het uur is gekomen om te praten, om de problemen op te lossen. Er is een echte kans om een internationaal probleem op te lossen. Dit is geen probleem voor de VS, Japan of een ander land, maar een probleem voor de hele wereld.'

Trump kreeg de vraag of de ontmoeting mogelijk plaatsvindt in de VS en antwoordde 'nee', zonder meer. Trump zei overigens wel dat hij gesprekken tussen de twee Korea's aanmoedigt. 'Ze hebben mijn goedkeuring om over het einde van de oorlog te praten. De mensen realiseren zich niet dat de Koreaanse Oorlog niet voorbij is.'

De top van 27 april tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zou de gelegenheid kunnen zijn om te praten over het opstellen van een vredesverdrag. Dat zou dan de wapenstilstand vervangen dat een einde stelde aan de vijandigheden op het schiereiland na de oorlog van 1950 tot 1953.