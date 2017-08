Aanslagen Spanje: uit minstens 34 landen doden en gewonden, zeker 3 uit België

Onder de dodelijke slachtoffers is zeker één Belgische vrouw, uit Tongeren. Minstens twee andere landgenoten liggen volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in het ziekenhuis, één van hen is zwaargewond.

Medewerkers van het consulaat leveren bijstand, aldus Reynders. Reynders zegt voorts dat zijn diensten er nog niet in geslaagd zijn met alle Belgen ter plaatse contact op te nemen.

Touroperators

Touroperators Tui en Thomas Cook zijn nog volop bezig met het contacteren van Belgische toeristen in de regio's rond Barcelona en Cambrils. Voorlopig is er 'geen indicatie' van gewonden onder hun klanten.

Tui heeft momenteel een 700-tal toeristen in de regio Barcelona. Van 256 daarvan is zeker dat ze zich ook in de omgeving van de stad bevinden, omdat ze er een hotel boekten. De anderen boekten enkel een vliegticket richting de Catalaanse hoofdstad. In de regio rond Cambrils zitten 102 Belgische toeristen van Tui. De touroperator zond donderdagavond rond 18 uur een sms naar alle klanten in Barcelona, met de vraag om terug te sms'en als ze veilig zijn. 'Dat is een standaardprocedure bij dat soort gevallen", zegt Demeyere. 'We hebben niet van alle klanten een antwoord gekregen, maar dat is nooit het geval. Veel mensen hebben bijvoorbeeld geen gsm bij.'

Voor Cambrils werd die sms niet meteen verstuurd, omdat daar enkel gewonden vielen en Tui de klanten 's nachts niet ongerust wilde maken. De touroperator contacteert de klanten daar sinds vrijdagochtend.

Thomas Cook heeft volgens woordvoerder Carlo De Smet een honderdtal klanten in Barcelona en de regio rond Cambrils. Alle klanten zijn in de loop van donderdag en vrijdag gecontacteerd per telefoon en sms, de operator blijft de toeristen in de komende uren ook nog updates over de situatie sturen.

Bij zowel Thomas Cook als Tui hebben ze voorlopig geen weet van Belgische toeristen in het ziekenhuis. Voor die informatie zijn ze volgens Demeyere afhankelijk van de lokale autoriteiten, die in de loop van de dag normaal gezien meer duidelijkheid moeten brengen.