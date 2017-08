Aanslagen Spanje: terroristen hadden 120 gasflessen opgeslagen

De terreurcel die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils had 120 gasflessen opgeslagen. De flessen werden gevonden in het huis in Alcanar dat woensdag om nog onbekende reden ontploft is, zegt politiebaas Josep Lluis Trapero zondag.

De explosie doorkruiste de oorspronkelijke plannen van de groep, die vervolgens met verschillende voertuigen toesloeg in Barcelona en Cambrils. Daarbij kwamen 14 slachtoffers om het leven en raakten er 120 gewond.

Volgens Josep Lluis Trapero is onduidelijk welke de oorspronkelijke doelwitten waren van de terreurcel, die wellicht twaalf leden telde. Van die twaalf zijn er vijf gedood, vier opgepakt, en naar drie wordt nog gezocht, zei de politiebaas.

Mogelijk kwamen er twee om bij de explosie in Alcanar, waar de resten van zeker twee personen werden gevonden. De politie heeft ook nog altijd geen duidelijkheid over de identiteit van de terrorist die aan het stuur zat van de bestelwagen die aan hoge snelheid over de Ramblas reed, de populaire wandelboulevard in Barcelona.

Volgens mediaberichten vermoedt de politie dat het gaat om de nog voortvluchtige Younes Abouyaaqoub. Voorts zei de Catalaanse regering intussen dat ze van mening is dat de terreurcel ontmanteld is. Zaterdag had de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken dat al gezegd, maar dat werd nadien in twijfel getrokken door de politie en de Catalaanse regering.

Herdenking

In de beroemde basiliek Sagrada Familia in Barcelona is zondag een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen. Het Spaanse koningspaar Felipe VI en Letizia neemt deel aan de mis in de door Antoni Gaudi ontworpen kerk. Ook de Spaanse premier Mariano Rajoy, de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa, de Catalaanse president Carles Puigdemont en de burgemeester van Barcelona Ada Colau tekenden present.