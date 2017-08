Aanslagen Spanje: 'Imam reisde sinds 2015 meermaals naar België'

Volgens El Periodico was Es Satty sinds 2015 imam van een moskee in Ripoll, en bleef hij dat tot twee maanden geleden. 'In die tijd verdween hij ook meermaals om naar België te reizen', schrijft de krant, zonder meer. Ze voegt eraan toe dat de belangrijkste hypothese van de Catalaanse politie is dat de man van 42 achter de radicalisering zit van een groep jongeren in Ripoll. De informatie over de reizen naar België kan niet onmiddellijk bevestigd worden.

Het federaal parket laat weten dat het vanzelfsprekend actief zal meewerken aan iedere vraag van de Spaanse autoriteiten om rechtshulp.

Aanslagen 2004

El Periodico schrijft overigens ook dat zijn naam opduikt in een operatie in Spanje na de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid. Tijdens de zogenaamde operatie 'Chacal' (Jakhals, in het Spaans) werden fotokopieën van documenten van Es Satty teruggevonden in het huis van een van de hoofdverdachten, Mohamed Mrabet Fhasi. Die man werd veroordeeld door de Spaanse Audiencia Nacional voor het rekruteren van terroristen, een veroordeling die in beroep werd vernietigd. De Audiencia achtte het bewezen dat Mrabet deel was van een cel die vanuit de Catalaanse stad Santa Coloma de Gramenet hielp om terreurverdachte Mohamed Belhadj na de aanslagen van 11 maart te doen onderduiken, schrijft El Periodico. Mohamed Belhadj vluchtte na Madrid via België en Nederland, om uiteindelijk in Syrië gearresteerd te worden. Zijn broer Youssef werd destijds in Brussel gearresteerd.

Vermoed wordt dat Abdelbaki Es Satty omkwam bij de ontploffing woensdag in een huis in Alcanar. De politie gaat ervan uit dat vanuit het huis de aanslagen werden gepland.