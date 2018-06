Dat meldt het parket van de Franse hoofdstad. Atar was dinsdag nog naar Frankrijk overgebracht.

Atar werd in maart 2016 in België opgepakt. Hij is de broer van Oussama Atar, een andere verdachte in datzelfde onderzoek, en een neef van de gebroeders El Bakraoui, de kamikazes van de aanslagen in maart 2016 in Brussel.