Aanslagen in Spanje: dit is wat we weten

Aanslag

Rond 17u15 is een witte bestelwagen ingereden op de mensenmassa op de Ramblas. Dat is de bekendste straat van Barcelona, een toeristische trekpleister. Het voertuig zou na zo'n 600 meter tot stilstand zijn gekomen tegen een kiosk.

Slachtoffers

Bij de aanslag in Barcelona zijn 13 doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt. Vijftien onder hen zijn er erg aan toe. De slachtoffers hebben zeker 18 verschillende nationaliteiten. Dat meldt de regionale regering.

Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), meldt dat één van de dodelijke slachtoffers een Belgische vrouw uit Tongeren is. Er liggen ook Belgen in het ziekenhuis. Het Belgische consulaat heeft contact gehad met de familie en het overlijden is bevestigd door de Guardia Civil.

'Er verblijven veel Belgen in Barcelona op dit moment', zegt de minister. 'We hebben al contact gehad met verschillende families. In de meeste gevallen leverde dat positieve info op, maar in één geval was er heel slecht nieuws.'

Of het bij één Belgisch slachtoffer blijft, is voorlopig onmogelijk te zeggen. 'Er zijn ook veel gewonden en identificatie is in zo'n geval niet de eerste zorg', aldus Reynders. 'De gewonden liggen ook verspreid over verschillende ziekenhuizen.'

Verdachten

Over de daders heerst nog veel onduidelijkheid. Twee verdachten zijn opgepakt. Dat melden de Catalaanse regering en de Mossos d'Esquadra, de regionale Catalaanse politie. De bestuurder van de bestelwagen is nog steeds op de vlucht.

Ook in de badplaats Cambrils, op een honderdtal kilometer ten zuiden van Barcelona, heeft een aanslag plaatsgevonden. Een wagen zou er in een voetgangerszone ingereden zijn op een groep mensen, waarbij zeven gewonden zijn gevallen.

De politie heeft achteraf in Cambrils vier vermoedelijke terroristen gedood. Een opgepakte vijfde terrorist bezweek later aan zijn verwondingen.

De regionale politie, de Mossos d'Esquadra, bevestigde vroeg dat één verdachte werd opgepakt. Aanvankelijk werd bericht dat het ging om Driss Oukabir, die de twee bestelwagens zou gehuurd hebben die bij de aanslag gebruikt werden. De opgepakte verdachte had immers identiteitsdocumenten op die naam op zak. Later op de avond volgde het bericht dat Driss Oukabir zichzelf had aangemeld bij de politie, met de boodschap dat zijn identiteitsdocumenten recent gestolen waren. Die informatie wordt intussen tegengesproken door de burgemeester van Ripoll, die zegt dat Oukabir op straat werd herkend door een patrouille van de Mossos en opgepakt.

Diezelfde Mossos bevestigen ook dat twee van hun agenten werden aangereden op de Diagonal, een snelweg vlakbij Barcelona, toen de bestuurder van een Ford Focus aan een politiecontrole probeerde te ontkomen. Die Ford Focus werd later teruggevonden met de bestuurder dood achter het stuur. Verschillende lokale media melden dat die man ook een verdachte zou zijn van de aanslag maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Opgeëist

Over de motieven van de daders heeft de politie nog niets gezegd. De aanslag is wel opgeëist door IS. De terreurorganisatie deed dat via zijn persagentschap Amaq.

Belgen in Barcelona

Belgen die ongerust zijn over landgenoten in Barcelona, kunnen bellen naar noodnummer 02/501 81 11. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders donderdagavond via Twitter, na de bloedige aanslag op de Ramblas. 'Ons consulaat in Barcelona staat in contact met de plaatselijke overheid', aldus Reynders.

Touroperators Tui en Thomas Cook nemen contact op met hun klanten in Barcelona om na te gaan of ze ongedeerd zijn. Tui België heeft momenteel 699 toeristen in Barcelona of omgeving, Thomas Cook 124. Barcelona is een van de topbestemmingen voor citytrips onder Belgische toeristen.