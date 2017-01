Aanslag op nachtclub in Istanboel eist 39 doden

Een schietpartij in een nachtclub in Istanboel rond 1.15 uur Belgische tijd heeft tot nu toe 39 doden geëist, onder wie 16 buitenlanders, en 65 gewonden. Er zitten geen Belgen bij de slachtoffers die tot nu toe geïdentificeerd zijn. Een nog onbekend aantal daders moet worden opgespoord, meldt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu. Turkse media gewagen over 'minstens één schutter', die verkleed was als kerstman.

Volgens Vasip Sahin, de gouverneur van Istanboel, schoot een terrorist met een geweer een politieagent dood die aan de deur stond van de nachtclub, waar een nieuwjaarsfeest plaatsvond. 'Daarna zette hij zijn gewelddadige en gruwelijke daad voort door kogels af te vuren op onschuldige mensen die Nieuwjaar aan het vieren waren', zei Sahin.

Getuigen verklaarden dat de aanvaller of aanvallers iets in het Arabisch riepen, aldus persagentschap Dogan. 'Net op het ogenblik dat we onze plaats innamen nabij de ingang, ontwikkelde er zich veel stof en rook. Er klonken geweerschoten', zegt Sefa Boydas, een getuige, aan het persagentschap AFP. De aanval gebeurde zondag om 01.15 uur (23.15 uur Belgische tijd).

Het was paniek onder de feestvierders, beschrijft Boydas. Sommigen sprongen in de Bosporus om aan de dodelijke kogels te ontsnappen. 'Bij het horen van de geluiden vielen meerdere vrouwen bewusteloos', vertelde hij nog. Dat was het geval bij een van zijn vriendinnen. 'Ik heb ze op mijn rug genomen en ben onmiddellijk beginnen lopen. Ik weet niet hoe ik er in geslaagd ben weg te vluchten. Op zo'n ogenblikken wacht je niet. Er werd links geschoten, dan wordt er naar rechts geduwd. Zeker vijftig mensen zijn wellicht op die wijze ontsnapt', schat hij, zichtbaar in shock.

Reacties: 'Het jaar begint vreselijk'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) veroordeelde de aanval zondagochtend. 'Het jaar begint vreselijk in Istanboel. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en de Turkse bevolking', schreef Reynders op Twitter.

Zijn Franse collega Jean-Marc Ayrault zette op de socialenetwerksite dat hij 'met heel zijn hart bij Turkije is, dat vreselijk getroffen werd tijdens deze symbolische nacht.'

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn door de aanval. 'We zijn diep geschokt en rouwen samen met de mensen van Turkije', schrijft het ministerie op Twitter.

Ook de Europese hoge vertegenwoordigster voor het Buitenlands Beleid Federica Mogherini betreurt dat 2017 start met een aanslag. 'Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun geliefden. We blijven werken om deze tragedies te voorkomen', schrijft ze op Twitter.

De Europese commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos schreef dan weer op Twitter dat hij 'diep geschokt' is door 'een nieuwe aan aanslag op onschuldige burgers in Istanboel, terwijl ze aan het vieren waren. Mijn gedachten zijn bij Turkije, zijn slachtoffers en hun families vannacht.'

'Het had een feestnacht moeten worden. Terroristen hebben de nacht echter veranderd in een nacht van geweld, dood en wanhoop. Mijn gedachten zijn bij Istanboel', tweette ook Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn hulp aangeboden aan de Turkse autoriteiten. 'De president drukte zijn medeleven uit aan de onschuldige levens die verloren zijn gegaan en heeft zijn team opgedragen om, als dat nodig is, de geschikte assistentie te bieden aan de Turkse autoriteiten, en om hem om de hoogte te houden van de situatie', klinkt het in een mededeling die verspreid werd door ABC News. Het Witte Huis spreekt bovendien van een wrede aanval. 'Dat zo'n gruweldaad kan plaatsvinden tegen onschuldige feestvierders, van wie er veel oudejaarsavond aan het vieren waren, benadrukt de wreedheid van de aanvallers', klinkt het. 'We herbevestigen de steun van de VS aan Turkije, onze NAVO-bondgenoot, in onze gedeelde vastberadenheid om alle vormen van terrorisme het hoofd te bieden en te verslaan.'

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg spreekt van een 'tragische start voor 2017 in Istanboel. Mijn gedachten zijn met de getroffenen van de aanval op mensen die oudejaarsavond vieren, en met het Turkse volk.'