Aanslag nabij stemlokaal in Pakistan, minstens twintig doden

Mohammed Jaffar, een dokter in een ziekenhuis in Quetta, verklaarde aan het Duitse persbureau DPA dat minstens 28 mensen het leven lieten in de explosie en dat 40 anderen gewond raakten.

De politie spreekt over 20 doden. De aanslag zou volgens de lokale politiefunctionaris Haider Ali een politieteam geviseerd hebben dat instond voor de bewaking van het stemlokaal. Onder de doden zouden zowel burgers als politieagenten zijn.

Quetta is de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan. In de aanloop naar de verkiezingen vond in de provincie nabij de grens met Afghanistan ook al een zware aanslag plaats. Minstens 150 mensen kwamen toen om bij een zelfmoordaanslag tijdens een verkiezingsmeeting in Mastung. De aanslag werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Verkiezingen

In Pakistan zijn woensdagochtend meer dan 85.000 kiesbureaus geopend voor nationale en provinciale verkiezingen.

De stembusgang kondigt zich aan als een spannend duel tussen de Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) van voormalig premier Nawaz Sharif en de partij Tehrik Insaf van cricketspeler Imran Khan.

