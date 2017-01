Aanslag moskee Québec: student in verdenking gesteld

Volgens de politie werd Alexandre Bissonnette officieel in verdenking gesteld voor zes gevallen van moord met voorbedachte rade, en voor vijf gevallen van poging tot moord. Er vielen ook 12 lichter gewonden.

Bissonnette zou zondagavond met een kalashnikov het vuur geopend hebben tijdens het avondgebed, in een ruimte waar vijftig mannen aan het bidden waren.

Een aanklacht voor terrorisme zou later kunnen volgen. Snel na de feiten had de Canadese premier Justin Trudeau al gesproken van een terreurdaad.

"Er zijn huiszoekingen aan de gang en we hopen dat we bewijzen kunnen vinden" die zouden kunnen leiden tot een inverdenkingstelling voor "terrorisme" en het ondermijnen van de nationale veiligheid, aldus de politie. De politie had eerst melding gemaakt van twee opgepakte verdachten, maar de tweede man die werd opgepakt wordt nu beschouwd als getuige.

'Extreemrechts' en 'schuchter'

Bissonette is een student politieke wetenschappen en antropologie aan de universiteit van Laval, die vlakbij de moskee ligt. Volgens de organisatie Bienvenue aux réfugiés - Ville de Québec stond de 27-jarige Canadees bekend als aanhanger van de extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen, als pro-Israël, anti-immigratie en antifeministisch. Op screenshots van zijn profielen op de sociale media is ook te zien dat hij positief staat tegenover de Amerikaanse president Donald Trump.

PICTURED: Alexandre Bissonnette identified as suspected shooter in Quebec mosque attack that killed six https://t.co/y2o0TpKMeB pic.twitter.com/bgXljIao4H -- New York Daily News (@NYDailyNews) January 30, 2017

Volgens kennissen is hij een "introverte, onpopulaire nerd", schrijft Le Journal de Québec, "schuchter". Le Journal de Montréal beweert dat de inlichtingendiensten zijn mededelingen op sociale media hadden gevolgd, maar dat de verdachte altijd binnen de wet was gebleven, en bijvoorbeeld nooit tot geweld had opgeroepen.

Bissonette had een half uur na de schietpartij zelf de politie gebeld en verklaard dat hij zich wilde overgeven.

Volgens de vicevoorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum van Québec zijn alle dodelijke slachtoffers Canadezen met een dubbele nationaliteit. Het gaat om een Marokkaan, twee Algerijnen, een Tunesiër en twee Guineeërs. "Het zijn allemaal Canadese burgers, allemaal Québécois, Canadezen", aldus Mohamed Labidi. Bissonnette moet op 21 februari opnieuw voor de rechtbank verschijnen, waar de procureur hem officieel in verdenking zal stellen.

'Wij hebben schrik'

De positie van moslims in de doorgaans heel vredig provincie Québec is complex. Omdat de provincie haar 'Franstalig karakter' wil beschermen, staat ze positief tegen inwijking uit gebied met een Franstalige connectie, zoals de gewezen Franse kolonies in Afrika. Maar tegelijk wil het nationalisme van Québec ook seculier zijn, heeft de provincie zich nog niet zolang geleden ontdaan van de ijzeren invloed van de katholieke kerk en staan nogal wat bewoners wantrouwig tegen de islamitische nieuwkomers. De separatistische Parti Québécois wilde dat op de spits drijven met een charter van waarden voor de provincie, waarin dat secularisme beklemtoond werd, maar verloor vervolgens de verkiezingen.

Moslims klagen over hatelijke opmerkingen, met name over hoofddoeken, en handtastelijkheden. Dergelijke incidenten waren uiterst zeldzaam, maar zijn het sinds de discussie over het charter minder.

Na de aanslag kwamen er vooral boodschappen van solidariteit, maar toch. "We hebben schrik", verklaarde een hoge vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap.

(Belga/RR)