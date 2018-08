Aanslag met drones op Maduro tijdens militaire parade

Op beelden is te zien hoe Maduro een toespraak geeft voor duizenden opgestelde militairen. Nadat plots een explosie weerklinkt, onderbreekt Maduro zijn speech terwijl hij de lucht in kijkt. Daarna ontstaat paniek onder de soldaten en de toeschouwers, die weg beginnen te vluchten.

'Het was een aanslag tegen de persoon van president Nicolás Maduro', gaf Rodríguez later te kennen tijdens een persconferentie die live werd uitgezonden op de staatszender VTV. 'Een explosieve lading kwam tot ontploffing in de buurt van het presidentiële platform' en de knal werd gevolgd door andere ontploffingen. De aanslag werd uitgevoerd met drones.

Rodríguez benadrukte dat Maduro 'volkomen ongeschonden' is. De president 'verricht op dit moment zijn gebruikelijke werk', luidt het.

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van dit jaar zal oplopen tot 1 miljoen procent.

Maduro versterkte in juli vorig jaar zijn greep op de macht door de omstreden grondwetgevende vergadering op te richten. Die nam de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement en bevat enkel vertrouwelingen van het staatshoofd.