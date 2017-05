Aanslag Manchester: Politie rolt 'groot deel' van terreurnetwerk op

Een 'groot deel' van het terreurnetwerk dat verantwoordelijk geacht wordt voor de aanslag op een concertzaal in Manchester is gevat. Dat zegt althans de tweede hoogstgeplaatste van de Britse antiterreureenheid Mark Rowley. Het zou gaan om de 'belangrijkste figuren' die reeds zijn opgepakt in het onderzoek dat al 'zeer sterk' gevorderd is. Het onderzoek is allerminst afgerond, met nog enkele 'belangrijke pistes' die open liggen, wat zal leiden tot nog meer arrestaties.

Op dit moment zijn al acht mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag na een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena waarbij 22 mensen het leven lieten. De dader, Salman Abedi, blies zichzelf op. Het gaat onder meer om de vader en de broer van de dader. Zij werden opgepakt in Libië. De broer van de dader zou daar zelf ook een voorbereid hebben.

Rowley riep trouwens de Britse bevolking trouwens nog op om hun gedrag en plannen niet aan te passen na de gebeurtenissen van maandag, klonk het bij iTV.