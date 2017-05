Aanslag Manchester: alle partijen schorten verkiezingscampagne op

Oppositieleider Jeremy Corbyn, die aan het hoofd staat van de Labour Party, zegt dat die overeenkomst in samenspraak met eerste minister Theresa May is gemaakt. Ook Tim Farron, de leider van de Liberaal Democraten, heeft beslist om de geplande verkiezingsmeeting in Gibraltar uit te stellen. De rechtse partij UKIP is tot hetzelfde besluit gekomen.

Ook de Schotse nationalistische partij SNP heeft haar activiteiten naar een latere datum verschoven. Het was nochtans de bedoeling dat die partij dinsdag haar verkiezingsprogramma zou voorstellen.

May heeft dinsdagmorgen ook Cobra, het Britse 'veiligheidskabinet', in spoed bijeengeroepen om de reactie op de aanslag te coördineren.