Aanslag Istanboel: politie verspreidt selfies van verdachte

Bij de aanslag van zondagochtend in de nachtclub Reina in de Turkse stad Istanboel kwam 39 mensen om het leven, onder wie een man met de Belgisch-Turkse nationaliteit.

De video-opname werd volgens de poltie gemaakt door de verdachte terwijl hij op straat wandelde. De antiterreureenheid van de politie gaf geen verdere details over waar en wanneer de beelden werden geregistreerd.

A selfie video of the istanbul mass shooter released by Turkish media pic.twitter.com/3JTh26KMo3 -- Mohamed Hemish (@MohamedHemish) January 2, 2017

De Turkse vicepremier Numan Kurtulmus liet weten dat autoriteiten beschikken over informatie over de vingerafdrukken en uiterlijke kenmerken van de verdachte, en dat ze bezig zijn met de identificatie van de man, aldus de BBC. Kurtulmus bevestigde dat acht mensen werden gearresteerd, zoals de Turkse media eerder berichtten, en verklaarde dat er nog een operatie plaatsvond in het district Zeytinburnu, waarbij nog eens vier mensen werden opgepakt. De verdachte, die volgens de Turkse media afkomstig is van Oezbekistan of Kirgizië, werd niet gevat.