Aanslag Champs-Elysées: briefje met steun aan IS gevonden naast lichaam dader

De dader van de schietpartij op de Champs-Elysées in Parijs is wel degelijk Karim Cheurfi. Dat heeft François Molins, procureur van Parijs, vrijdag gezegd tijdens een persconferentie.

De dader werd geïdentificeerd op basis van identiteitspapieren en vingerafdrukken. Met een Kalasjnikov vuurde hij om iets voor 21 uur twee kogels in het hoofd van een politieman op de Champs-Elysées. De dader werd door de politie doodgeschoten.

Op het lichaam vonden speurders een deel van een brief waarin hij zijn steun uitsprak aan Daesh, het Arabisch acroniem voor terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Cheurfi werd geboren op 31 december 1977 in Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), in het noordoosten van Parijs.

In de koffer van de wagen van de dader vonden de autoriteiten overigens ook nog een jachtgeweer. In de nacht op vrijdag werden er een huiszoeking uitgevoerd in zijn woning. Drie mensen werden daarbij meegepakt voor verhoor.

Crimineel parcours

Karim Cheurfi was allerminst een onbekende voor het gerecht. Nadat hij in de loop van 2017 probeerde aan wapens te geraken en verschillende malen liet verstaan dat hij politieagenten wilde doodschieten, opende de autoriteiten een onderzoek naar de man. Op 23 februari van dit jaar werd hij kort aangehouden en vonden speurders in zijn woning jagersmessen, maskers en een go-procamera. Omdat er niet voldoende bewijzen waren tegen de man en omdat er op dat moment geen duidelijke link was met radicale islam, werd Cheurfi opnieuw vrijgelaten. "Niets rechtvaardigde een verder onderzoek van mijn parket", zei Molins.

De 39-jarige Cheurfi had al een aardig crimineel parcours achter de rug. In totaal werd hij vier keer veroordeeld. In 2007 kreeg hij 15 jaar cel voor poging tot doodslag op mensen in een openbaar ambt. Een jaar later kreeg hij hiervoor nog eens drie maanden. Daar kwamen in 2009 nog eens 18 maanden bij voor geweld tegen een medegedetineerde. In 2014 werd hij nog eens voor vier jaar veroordeeld. Op 14 oktober 2015 mocht hij trouwens de cel verlaten.

Het Belgisch federaal parket laat vrijdagavond overigens weten dat het elke band tussen ons land en de dader uitsluit.