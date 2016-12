Aanslag Berlijn: dodentol stijgt naar twaalf, 'dader loopt mogelijk nog vrij rond'

Volg de laatste ontwikkelingen op de voet in onze liveblog.

De feiten speelden zich rond 20 uur maandagavond af aan de Breitscheidplatz, waar er een grote kerstmarkt doorging en waar zich ook de Gedächtniskirche bevindt - in de onmiddellijke buurt van de Kurfürstendamm. De vrachtwagen met Poolse nummerplaat reed tegen een hoge snelheid over het voetpad, over een afstand van 50 tot 80 meter, tussen de standjes door, soms over standjes heen.

De zwaar gehavende truck kwam tot stilstand in de Budapester Strasse. De bestuurder vluchtte daarna richting de Berlijnse zoo, maar werd kort daarna opgepakt. Volgens de politie is een andere inzittende van de truck omgekomen. Die werd later zonder verdere details geïdentificeerd als een Pools staatsburger.

De politie maakte via Twitter bekend dat er minstens twaalf doden vielen en dat 48 gewonden (waarvan sommigen er ernstig aan toe zijn) naar ziekenhuizen zijn overgebracht.

Eerder was sprake van negen doden en 45 mensen die gehospitaliseerd werden.

Volgens verschillende media werd Naved B., een 23-jarige Pakistaan, in eerste instantie opgepakt als verdachte. Later volgde het bericht dat de Duitse politie ervan uitgaat dat B. het niet gedaan heeft.

Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. -- Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 19, 2016

Nadat hij op de kerstmarkt was ingereden, sprong de verdachte uit de vrachtwagen en nam hij de benen richting het grote stadspark Tiergarten. Meerdere getuigen belden de politie daarover. 'Mogelijk wilde hij zich in de donkerte verbergen', aldus politiewoordvoerder Winfrid Wenzel. Bij de vele oproepen was ook een man die achter de verdachte aan was gerend. Hij volgde hem op veilige afstand door het park en stond in voortdurend contact met de noodcentrale. Uiteindelijk kon de politie de verdachte ongeveer 2 kilometer verderop vatten aan de Siegessäule, een monument centraal in het park. 'Met de hulp van de ooggetuige konden we de verdachte oppakken', stelt de politiewoordvoerder. 'We putten moed uit deze blijk van burgerzin.'

De Berlijnse politie weet wie de moedige getuige is, maar gaat ervan uit dat hij anoniem wil blijven.

Volgens de Poolse eigenaar, en ook volgens de Duitse politie, werd de truck naar alle waarschijnlijkheid gestolen. Volgens de eigenaar was het voertuig met voor 25 ton staalproducten op weg van Italië naar Berlijn, maar kon het die niet lossen, en werd de chauffeur gevraagd om op dinsdag terug te keren. Volgens de politie is het voertuig wellicht op een werf in Polen gestolen. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de 37-jarige vrachtwagenchauffeur, een neef van de eigenaar van het transportbedrijf. Of hij de passagier is die dood in de truck werd aangetroffen, is niet door de politie bevestigd.

'Dramatisch'

Speciaal uitgeruste agenten vielen dinsdagochtend om 4 uur binnen in een hangar op de luchthaven Tempelhof in Berlijn. Dat meldt de krant Die Welt.

De feiten in Berlijn roepen herinneringen op aan de aanslag in het Franse Nice in juli, toen een terrorist met een vrachtwagen dood en vernieling zaaide op de Promenade des Anglais. Daar kwamen 86 mensen om het leven. De terreurmilitie Islamitische Staat (IS) eiste toen de verantwoordelijkheid op voor die aanslag.

Maar nadat de politie in Berlijn maandag eerst de these van de aanslag onderschreef, preciseerde een woordvoerder in de loop van de nacht dat het niet helemaal zeker is dat het om een aanslag gaat, al blijft dat wel de waarschijnlijkste piste. Ook de mogelijkheid van een ongeval wordt volgens de woordvoerder opengehouden.

(zie LIVE om 1u33).

De geschokte Berlijnse burgemeester Michael Müller legde na enkele uren in het puin van de kerstmarkt een verklaring af. Hij liet weten dat de situatie weer onder controle was. "Wat we hier zien, is dramatisch", zei Müller vanop de Breitscheidplatz.

De Berlijnse politie heeft de bevolking via Twitter gevraagd thuis te blijven en geen geruchten te verspreiden, maar wel alle foto's en beelden aan de politie over te maken.

'Plaats van rouw'

De Belgische premier Charles Michel betuigde onder meer via Twitter zijn medeleven.

Ein Weihnachtsmarkt wurde eind Platz der Trauer. Meine Gedanken sind bei den Opfern und bei ihren Angehörigen. #Berlin -- Charles Michel (@CharlesMichel) December 19, 2016

"Een kerstmarkt wordt een plaats van rouw. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun families". Volgens de woordvoerder van de premier heeft Michel contacten met de Belgische veiligheidsdiensten, het crisiscentrum en de kabinetten van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het dreigingsniveau in België wordt op 3 behouden, liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon weten. Antwerpen en Brussel kondigden bijkomende maatregelen aan om hun kerstmarkten te beschermen..