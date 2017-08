Aanrijding militairen nabij Parijs: dit is wat we weten

Twee militairen zouden er erg aan toe zijn, maar niet in levensgevaar. De dader sloeg op de vlucht en wordt gezocht door de politie. Over de motieven is nog geen duidelijkheid. De burgemeester van Levallois heeft al laten weten dat het om een doelbewuste aanrijding gaat.

De militairen verlieten net hun kazerne toen ze werden aangereden door het voertuig. Ze maken deel uit van de zogenaamde Operation Sentinelle, waarbij militairen ingezet worden om op straat te patrouilleren en belangrijke gebouwen, zoals synagoges en regeringsgebouwen, te bewaken.

Volgens burgemeester Patrick Balkany is Levallois een 'kalme en veilige voorstad, waar nooit incidenten zijn'.

Eerder deze week zei de Franse Defensieminister Florence Parly dat Operation Sentinelle zo lang van kracht blijft als nodig is.

Deze soldaten en andere agenten werden de afgelopen maanden al regelmatig het doelwit van aanvallen. In april werd een politieman doodgeschoten op de Champs-Elysées.

Verschillende aanslagen op de veiligheidsdiensten mislukten, zoals op de Champs-Elysées, vlak bij het Louvre en buiten de Notre Dame.