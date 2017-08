Aanhouding wegens terreurdreiging rond concert in Rotterdam

De Spaanse bestuurder van de bestelwagen, waarin gasflessen werden aangetroffen, werd aangehouden op de Mijnsherenlaan nadat hij heen en weer reed in die Rotterdamse straat. Dat was in de buurt van de Maassilo waar eerder op de avond een concert van de Amerikaanse band Allah-Las was afgelast wegens een terreurdreiging. De waarschuwing van die dreiging kwam van de Spaanse politie.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei woensdagavond dat onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen die waarschuwing en het busje met gasflessen.

Een gerechtelijke bron in Spanje liet eerder aan persbureau Reuters weten dat er geen verband is met dit incident en de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De Spaanse waarschuwing zou gegeven zijn op basis van een al langer lopend onderzoek van de Spaanse Guardia Civil.

Het busje en de politieafzettingen werden rond middernacht weggehaald. Donderdagochtend is alles rustig in de Mijnsherenlaan en de omgeving van de Maassilo.