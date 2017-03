Aanhangers boycot Israël mogen land niet meer binnen

"Er zal geen visum of verblijfsvergunning van welke aard dan ook worden toegekend aan een persoon die geen Israëlische burger of permanente bewoner is als hij/zij, of de organisatie of instelling waarbinnen hij/zij actievoert een publieke oproep lanceerde voor het boycotten van Israël, of deelnam aan zulke boycot", luidt de wettekst die het Israëlische parlement heeft goedgekeurd.

Israël heeft de diplomatieke en legale strijd tegen de BDS-beweging (boycot, desinvesteringen en sancties) opgevoerd. Die beweging ijvert voor een wereldwijde boycot van Israël totdat het land onder meer een einde maakt aan de illegale bezetting van de Palestijnse bezette gebieden. Israël ziet hierin antisemitisme, een beschuldiging die de BDS-beweging zelf ontkent.

Volgens de krant Haaretz kan de nieuwe wet gebruikt worden tegen Palestijnen die in Israël wonen en het statuut van een niet-permanente bewoner hebben.

Vorig jaar weigerden de Israëlische autoriteiten de reisdocumenten te vernieuwen van Omar Barghouti, de Palestijnse mede-oprichter van de beweging die al meer dan twintig jaar in Israël woont. Sindsdien mag hij niet meer reizen buiten Israël, wat hij voordien vaak deed om zijn standpunten te gaan vertolken in het buitenland.