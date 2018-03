Aangekondigde verkoop van The Weinstein Company gaat niet door

Contreras-Sweet stelt bij het boekenonderzoek 'tegenvallende informatie' tegen te zijn gekomen. De schuld bleek geen 225 miljoen euro, maar 280 miljoen dollar te zijn, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Daardoor kwam de haalbaarheid van de deal op losse schroeven te staan en besloten de investeerders zich terug te trekken.

Contreras-Sweet had vrijdag nog concrete beloftes gedaan op het vlak van werkgelegenheid. Bovendien zou de meerderheid van het bestuur uit vrouwen gaan bestaan. Ook was een fonds aangekondigd voor slachtoffers van seksueel misbruik. Met de overeenkomst zou een bedrag van zo'n 500 miljoen dollar gemoeid zijn.

De groep rond Contreras-Sweet overweegt wel mee te bieden op delen van The Weinstein Company als het tot een faillissement komt.

The Weinstein Company had zichzelf te koop gezet nadat Harvey Weinstein, een van de oprichters, in opspraak raakte door seksueel wangedrag. Hij werd vorig jaar door een reeks actrices beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding, waarna zijn broer Bob en andere bestuursleden hem op straat hebben gezet.