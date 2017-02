'Aan de bromance tussen Trump en Poetin komt onvermijdelijk een einde'

Het was zo'n moment. Tijdens een lang telefoongesprek met Vladimir Poetin legde Donald Trump op zeker ogenblik de hoorn neer voor overleg met zijn adviseurs. Poetin had voorgesteld om het New START-verdrag over de beperking van kernwapens met vijf jaar te verlengen. Daarop was Trump niet voorbereid. Het verdrag werd door Barack Obama onderhandeld en is sinds 2011 van kracht. Toen hij het gesprek hernam, foeterde Trump dan maar dat New Start een slecht en voor Amerika ongunstig verdrag is - wat niet klopt. Als het niet wordt verlengd, loopt...