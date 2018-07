65 jaar Koreaanse oorlog: 'Soms moet je vechten voor je vrijheid'

De Britse historicus Sir Max Hastings geldt als internationale expert over de Koreaanse Oorlog, die 65 jaar geleden met een vredesakkoord werd besloten maar nooit officieel is beëindigd. Die 'vergeten oorlog' verdient meer aandacht, zegt hij, want hij kan ons veel leren over vandaag. 'Het is belangrijk om bullies zoals Vladimir Poetin tegen te spreken.'