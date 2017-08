57 procent minder migranten naar Italië in juli

In juli zijn in Italië 57 procent minder migranten gearriveerd dan de maand voordien. Dat blijkt uit cijfers die het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex maandag heeft verspreid. Frontex schrijft de daling van het aantal inkomende migranten onder meer toe aan de versterkte aanwezigheid van de Libische kustwacht.

Vorige maand kwamen 10.160 migranten via de Middellandse Zee aan in Italië. Het was van 2014 geleden dat er in juli nog zo weinig inkomende migranten werden geteld. Dat minder mensen de oversteek waagden, dicht Frontex deels toe aan de versterkte aanwezigheid van de Libische kustwacht.

Ook de slechtere omstandigheden op zee in de eerste weken van juli en de gevechten nabij Sabratah, een belangrijke vertrekplaats, kunnen volgens het agentschap een rol hebben gespeeld. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen in totaal 93.900 migranten via de Middellandse Zee aan in Italië. Die cijfers zijn vergelijkbaar met die van de eerste zeven maanden van 2016.

Een op zes inkomende migranten had de Nigeriaanse nationaliteit. Ook migranten uit Bangladesh, Guinée en Ivoorkust komen nog steeds in grote getale aan in Italië.

Terwijl de situatie voor Italië enigszins lijkt te stabiliseren, beleeft Spanje de zwaarste migratiedruk sinds 2009. Via de zogenaamde westelijke route over de Middellandse Zee kwamen in juli 2.300 mensen aan. Dat zijn er vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit jaar arriveerden al 11.000 mensen via deze route, meer dan in heel 2016. Frontex zoekt de verklaring bij de verhoogde instabiliteit in een aantal landen van oorsprong en transitlanden, en ook de ontmanteling van vluchtelingenkampen in Marokko en Algerije kan volgens het agentschap een 'push factor' geweest zijn.