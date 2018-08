50 jaar na de Praagse Lente hebben communisten weer in de pap te brokken

Het is op 20 augustus precies vijftig jaar geleden dat troepen van het Warschaupact Tsjechoslowakije binnenvielen. Ze maakten daarmee brutaal een einde aan de poging van Alexander Dubcek en de zijnen om in Praag een 'communisme met een menselijk gelaat' vorm te geven. In het spoor van de tanks kwamen ook de aanhangers van een harde lijn terug en ze hielden hun koers daarna aan tot het bittere einde. De latere president Vaclav Havel werd zelfs eind jaren tachtig nog in de gevangenis gestopt.

...