50 jaar na de moord op Robert F. Kennedy: de rit die niemand vergat

Het zijn beelden uit de documentaire 1968:The Year That Shaped a Generation die je nooit vergeet: de Democratische presidentskandidaat Bobby Kennedy wordt voor de camera's vermoord in het Ambassador Hotel in Los Angeles. Een paar dagen later, op 8 juni 1968, wordt zijn doodskist in een trein van New York naar Washington D.C gevoerd. Aan de kant van de spoorweg staan miljoenen mensen. Sommigen salueren, anderen zwaaien. Op de achtergrond zingt Curtis Mayfield: 'People get ready, there's a train a-comin' / You don't need no baggage, you just get on board'. Een raam is open: er hangt een man uit met een fototoestel.

...