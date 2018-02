5 dingen die u moet weten over de beruchte FISA-memo die Trump publiek wil maken

Wat is de FISA-memo?

De FISA-memo is een confidentiële nota van vier bladzijden over afluisterpraktijken door de FBI met medewerking van het ministerie van Justitie, die plaatsvonden tijdens de presidentsverkiezingen van november 2016. FISA is de wet die het afluisteren van verdachten toestaat. Een andere naam voor de memo is het rapport-Nunes, genoemd naar de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes.

Wat staat er in de memo?

De memo moet aantonen dat de FBI en het ministerie van Justitie op een onheuse manier observaties hebben gehouden in hun onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en vooringenomen waren tegen president Trump.

Wat wil Trump en waarom is hij zo boos?

'De hoogste leiders en onderzoekers van de FBI en het ministerie van Justitie hebben het heilige onderzoeksproces gepolitiseerd in het voordeel van de Democraten en tegen de Republikeinen. Iets wat tot voor kort ondenkbaar zou zijn geweest', tweette de Amerikaanse president Donald Trump vrijdagochtend. Namen noemde hij (nog) niet.

De president is gewonnen voor 'volledige transparantie' inzake de vrijgave van de nota en zal vrijdag ook zijn toestemming voor het publiceren van de controversiële memo bekendmaken, die naar verluidt diezelfde strekking heeft als zijn Tweet. Geeft Trump zijn fiat, dan ligt het al dan niet publiceren van de memo in handen van het Congres.

Waarom zou de memo niet gepubliceerd mogen worden?

In een zeldzame stellingname heeft de FBI gezegd zich 'zwaar zorgen' te maken omtrent de juistheid van het vier bladzijden tellend rapport. Er is bezorgdheid omtrent 'materiële weglatingen die een fundamentele impact hebben op de juistheid van de memo'. Het is de eerste keer dat FBI-directeur Christopher Wray publiekelijk ingaat tegen president Trump.

Ook de Democraten zijn gekant tegen de publicatie. Ze zien in de memo een poging van Nunes en de Republikeinen om het werk van speciaal aanklager Robert Mueller in diskrediet te brengen. Sommige Democraten stelden voor alle concrete namen te schrappen uit het document. Anderen stellen dat de tekst door een Republikein is veranderd, met als doel het team-Clinton in diskrediet te brengen.

De Democraten vinden zelfs dat de Republikeinse voorzitter van de Commissie Inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden, Devin Nunes, uit zijn ambt moet worden ontzet wegens het in gevaar brengen van de 'staatsveiligheid'.

Dreigt de memo het politiseren van de inlichtingendiensten aan de kaak te stellen, de Democraten stellen hetzelfde: met het publiceren van de memo is het Witte Huis de kwestie zelf (ook) aan het politiseren en dreigt het Russiagate-onderzoek van special procureur Robert Mueller in het water te vallen. Hoewel er nog steeds geen enkel bewijs is opgedoken in het Russiagate-onderzoek, geldt het voor de Democraten als een zekerheid dat team-Trump 'samengewerkt' heeft met Rusland.

Hebben de Republikeinen de memo veranderd?

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een aangepaste versie van de vertrouwelijke memo over de Rusland-affaire overgemaakt aan het Witte Huis, die dus verschillend is van het document dat de Republikeinen willen vrijgeven. Dat zegt Adam Schiff, de top-Democraat in de inlichtingencommissie, in een open brief aan voorzitter David Nunes die woensdagavond werd gepubliceerd. Hij noemt de situatie "uiterst zorgwekkend".

Aan Republikeinse zijde werd toegegeven dat een paar aanpassingen werden gedaan om de leesbaarheid van de memo te verhogen. Volgens Adam Schiff, top-Democraat in de inlichtingencommissie, zijn er 'substantiële' en 'materiële' veranderingen aangebracht aan de memo vooraleer die naar het Oval Office ging. Veranderingen 'waarvan de leden van de commissie nooit op de hoogte werden gebracht, die ze nooit hebben kunnen bekijken en niet hebben goedgekeurd'. Er is dan ook 'geen geldige reden meer om het Witte Huis het aangepaste document te laten beoordelen'.

De woordvoerder van House Intelligence Commitee (HPSCI) voorzitter Devin Nunes bevestigde aan NBC News dat het document werd aangepast, maar dat het ging om 'grammaticale verbeteringen en twee aanpassingen die de FBI en de minderheid (de Democraten, red.) zelf hadden gevraagd'.

Beweren dat de stemming rond het vrijgeven van de memo niet volgens de regels is verlopen, 'is een bizarre manier om de aandacht af te leiden van de misbruiken die in de memo staan, en die het volk binnenkort hopelijk zelf zal kunnen aanschouwen'.