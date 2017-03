370 miljoen kinderen leren gezond eten op school

Elk schools voedselprogramma is anders: bonen en rijst in Madagaskar, kruidige linzen in de Filipijnen, groententaart en fruit in Jordanië. In sommige landen is het eerder een gezond tussendoortje of krijgen de scholieren iets om mee naar huis te nemen. Olie verrijkt met vitamine A, bijvoorbeeld, dat thuis voor de hele familie kan dienen.

"Schoolmaaltijden blijken erg succesvol om de meest kwetsbare kinderen te onderwijzen over de voordelen van gezonde voeding", zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (FAO) in een verklaring. "Bovendien leiden de gezonde maaltijden op school ertoe dat kinderen regelmatiger aanwezig zijn en, met een volle maag, beter geconcentreerd de les volgen."

Overheden ondersteunen

De FAO zet op velerlei manieren in op schoolmaaltijden. Ze geeft onder meer technische ondersteuning aan overheden, informeert boeren over manieren om meer te oogsten en de extra's aan plaatselijke scholen te verkopen, ze vaardigt richtlijnen uit over voedsel en gezondheid en organiseert educatieve activiteiten die betrekking hebben op de gezonde levensstijl.

Deze maand heeft de FAO, samen met partners zoals het Wereldvoedselprogramma (WFP), het Home-Grown School Feeding Resource Framework gelanceerd. Dit raamwerk dient als ondersteuning voor overheden in hun beleid, en de implementatie en evaluatie van programma's rond schoolmaaltijden.

Het concentreert ook alle technische expertise van de verschillende belanghebbenden op een overzichtelijke en coherente manier. Landen die nieuw zijn en willen aansluiten, vinden op die manier snel de weg naar informatie en de mogelijkheden voor steun.

Plaatselijke ingrediënten

Volgens de FAO profiteren ook de lokale gemeenschappen mee van de programma's op school omdat plaatselijke boeren en kleine tot middelgrote bedrijven vaak de leveranciers zijn van ingrediënten voor de schoolmaaltijden.

In Afrika werd het voedselprogramma Purchase from Africans for Africa ontworpen naar Braziliaans model. Brazilië is een van de voorbeeldlanden waar honger en armoede bestreden wordt, en lokale landbouwers extra inkomen verwerven door de schoolmaaltijden.

Tijdens de tweede fase van dit programma, hebben 16.000 kleine boeren in totaal 2700 ton voedsel verkocht aan scholen en 37.000 schoolkinderen een maaltijd geschonken.

Uit een studie uit 2013 in acht landen in Latijns-Amerika en de Caraïben bleek dat niet enkel de aanwezigheden van de in totaal 18 miljoen kinderen een boost kregen maar ook hun schoolresultaten verbeterden. Bovendien stegen de inkomens van lokale familieboerderijen in de buurt van scholen.

Voordelen voor een hele generatie

Volgens de FAO kan het wereldwijd investeren in schoolmaaltijden ertoe leiden dat een hele generatie kinderen een gezond voedingspatroon aanneemt en de voordelen leert kennen van een dieet met afwisseling.

Volgens de organisatie zijn scholen immers de enige plek waar kinderen over het belang van gezonde voeding horen praten, gezond eten proeven en het leren bereiden.

Al die dingen samen hebben er volgens de FAO ook toe geleid dat kinderen meer open staan voor groenten en fruit. Dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat kinderen minder vatbaar zijn voor bepaalde ziekten.

IPS