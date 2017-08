35 aanhoudingsbevelen na razzia's tegen Turkse journalisten

Er zijn 35 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen journalisten, weet CNN Türk donderdag. Het regeringsgezinde persagentschap Anadolu meldt dat al negen mensen, onder wie huidige en vroegere medewerkers van Turkse media, zijn opgepakt. Ze worden vervolgd voor 'lidmaatschap van een terreurorganisatie'.

Volgens het regime in Ankara zit de Gülenbeweging, van de in de Verenigde Staten verblijvende prediker Fethullah Gülen, achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. De journalisten worden er volgens CNN Türk van beschuldigd de berichtenapp ByLock gebruikt te hebben. Gülen-aanhangers zouden dezelfde dienst gebruikt hebben om te communiceren over de staatsgreep.

In Turkije geldt nog altijd de noodtoestand, en die laat autoriteiten toe om op te treden tegen vermoedelijke aanhangers van Gülen.

Intussen werden al tienduizenden Turken opgesloten, talrijke media gesloten en meer dan 100.000 ambtenaren ontslagen of geschorst.

Student

Ook een Brusselse student werd onlangs in Turkije opgepakt en in de gevangenis gezet. Het gaat om Loup Bureau, een Franse freelancejournalist en student aan Ihecs. Hij zit sinds 26 juli achter tralies.

De journalist was in de regio om een reportage te actualiseren die hij enkele jaren geleden voor TV5 Monde gemaakt had over de strijders van de Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara beschouwt die als de Syrische tak van de PKK. Omdat hij zijn werk niet kon doen, had hij beslist het land te verlaten, en dat stond hij op het punt te doen toen hij werd opgepakt. De Turkse autoriteiten verdenken hem van terroristische activiteiten, samen met de Koerdische strijders in Syrië.