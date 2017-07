32 miljoen onverzekerden als Obamacare wordt ingetrokken

Het CBO, het Congressional Budget Office, berekende ook dat over tien jaar het begrotingstekort met 473 miljard dollar zal worden teruggedrongen als Obamacare wordt ingetrokken en niet wordt vervangen door andere wetgeving.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, kondigde eerder aan dat hij volgende week de Senaat wil laten stemmen over het intrekken van Obamacare, terwijl er geen Republikeins alternatief voor handen is dat op voldoende steun in de Senaat kan rekenen. Het intrekken van Obamacare zou onder andere inhouden dat de boete voor individuen zonder zorgverzekering zou verdwijnen, net als verschillende subsidies voor verzekerden die hun verzekering niet alleen kunnen betalen.

Trumpcare, het alternatief waar de Republikeinen al maanden aan sleutelen, kreeg afgelopen week voor de zoveelste keer een doodvonnis nadat meerdere Republikeinse senatoren verklaarden tegen de wet te zullen stemmen.