300 Syrische vluchtelingen gered voor kust van Cyprus

Voor de kust van Cyprus zijn meer dan 300 Syrische vluchtelingen gered. De vluchtelingen zaten in twee boten en waren op weg naar het Europese vasteland. Dat meldt de Cypriotische politie.

Het gaat om het grootste aantal vluchtelingen dat op één dag tijd gered werd op Cyprus sinds de crisis in Syrië in 2011 losbarstte.

Opgevangen

De 305 migranten, onder wie 30 vrouwen en 73 kinderen, waren vertrokken in de Turkse havenstad Mersin. Ze zouden volgens de politie van Cyprus 2.000 dollar (1.600 euro) betaald hebben om de oversteek naar Europa te maken.

Volgens de ordediensten verkeren alle migranten in een goede gezondheid. Ze werden overgebracht naar een opvangcentrum in Nicosia. Een moeder met haar tien maanden oude baby werd overgebracht naar het ziekenhuis.

70 kilometer

Sinds september 2014 kwamen al 1.500 migranten via de zee aan op Cyprus. Het eiland ligt op ongeveer 70 kilometer van de Zuid-Turkse kust.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR leven er 1.000 vluchtelingen en migranten in twee kampen en hun verdeling over andere landen van de EU is niet gepland.