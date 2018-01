2017 een van drie warmste jaren sinds begin metingen

Het is een duidelijk teken van de klimaatverandering, veroorzaakt door de stijgende concentraties van schadelijke broeikasgassen in de atmosfeer. In 2017 lag de gemiddelde temperatuur net als in 2015 ongeveer 1,1 graad boven de niveaus van tijdens het pre-industriële tijdperk. Het verschil tussen beide jaren is statistisch niet significant. In 2016 lag de gemiddelde temperatuur volgens de nieuwste data rond de 1,2 graad hoger. Vergeleken met het gemiddelde van de jaren 1981 tot 2010 was de temperatuur vorig jaar 0,46 graad hoger.

'Sinds de eeuwwisseling waren 17 van de 18 jaren warmer en de graad van opwarming in de afgelopen drie jaar was buitengewoon', zei WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. 'De opwarming in de poolgebieden is bijzonder uitgesproken'. Dat zal langdurige effecten hebben op het weer in andere regio's van de wereld.

In tegenstelling tot 2017 had de beide vorige jaren het weerfenomeen El Niño bijgedragen tot de hogere gemiddelde temperaturen, aldus de WMO. Een van de eigenschappen van El Niño zijn de verhoogde temperaturen van de zeeën, wat het weer wereldwijd beïnvloedt. Begin en einde vorig jaar werd wel La Niña -de tegenhanger van El Niño met een feitelijk afkoelend effect- waargenomen. Toch werd 2017 nog een van de warmste jaren en het warmste ooit geregistreerde La Niña-jaar.

In de Verenigde Staten is vorig jaar door het extreme weer met tientallen orkanen nooit eerder zoveel grote schade door de weersomstandigheden vastgesteld. Ook andere landen kregen meer overstromingen en droogteperiodes te verduren.