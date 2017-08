20 jaar revolutionaire Afro-Amerikaanse kunst

Martin Luther King had een droom en de Black Panthers balden hun vuisten, maar in de sixties en seventies woedde de Afro-Amerikaanse emancipatiestrijd ook volop in musea en galeries. Hoe, waar en door wie? Dat ontdek je in Tate Modern op de krachtige tentoonstelling Soul of A Nation: Art in the Age of Black Power.