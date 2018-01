20 jaar na de Joegoslaviëoorlog: 'Het verdriet is groot, maar de woede wordt groter'

Ik ben nog steeds onderweg in de Balkan, de immer rommelende onderbuik van Europa. De politieke kaart van de Balkan werd grondig hertekend door de Joegoslaviëoorlog in de jaren negentig. Dat conflict was voornamelijk een opstand van Albanezen, Kroaten en Slovenen tegen de Serviërs en hun sterke man, Slobodan Milosevic, die zich steeds dictatorialer en nationalistischer opstelde. In het eerste jaar van de oorlog kwamen tienduizenden mensen om. De Verenigde Naties ontplooiden troepen, maar de Serviërs weken niet, lieten sluipschutters burgers doden in de belegerde straten van Sarajevo en brachten in Srebrenica onder de neus van VN-blauwhelmen duizenden burgers om. Een volkerenmoord voltrok zich in het voorportaal van Europa.

...